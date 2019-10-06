В России убийца расчленил тело жертвы и выбросил из окна – голову убитой нашли дети

Убийство произошло в квартире жилого дома.

В российской Чите мужчина жестоко убил свою подругу, расчленил тело и выбросил останки из окна квартиры на 12 этаже. Читайте такжеВ России школьник после ссоры зверски убил 15-летнюю девочку (фото)Об этом пишет Zab.ru. Отмечается, что утром отрезанную голову погибшей обнаружили игравшие во дворе дети. По данным регионального управления МВД, полицейские задержали подозреваемого в убийстве. Как ранее сообщал УНИАН, в России медведь разодрал экс-депутата.

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