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В России убийца расчленил тело жертвы и выбросил из окна – голову убитой нашли дети

15:25, 06 октября 2019
Русский міръ
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Подозреваемый в убийстве задержан / ua.news

Читайте такжеВ России школьник после ссоры зверски убил 15-летнюю девочку (фото)Об этом пишет Zab.ru.

Отмечается, что утром отрезанную голову погибшей обнаружили игравшие во дворе дети.

По данным регионального управления МВД, полицейские задержали подозреваемого в убийстве.

Как ранее сообщал УНИАН, в России медведь разодрал экс-депутата.

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Теги: #Россия#убийство