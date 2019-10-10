Помочился на собственный автобус: киевский маршрутчик стал "звездой" Интернета (видео)

Водитель маршрутки справил нужду прямо посреди дороги у главного входа железнодорожного вокзала столицы.

В Киеве засняли на видео водителя маршрутки, который вышел из автобуса и справил нужду прямо на его колесо.

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В публикации отмечается, что водитель мочился не абы где, а прямо у главного входа центрального железнодорожного вокзала столицы. На ролике видно, как мужчина выходит из водительской двери маршрутки, а далее, не закрывая ее, начинает мочиться просто на собственный транспорт.

После того, как мужчина удовлетворил свою потребность, он вернулся на водительское сиденье и поехал себе дальше.

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