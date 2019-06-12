В Черкассах прокурор устроил пьяный дебош в ресторане (видео)

На видео отреагировал и сам прокурор области Сергей Овчаренко.

Зампредседателя прокуратуры Черкасской области Юрий Ковтун устроил дебош в ресторане в Черкассах.

Инцидент произошел в ресторане "Тарас Бульба" еще 7 июня. Видео опубликовал на своей странице в Facebook представитель "Национального корпуса" Дмитрий Кухарчук.

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"Очумелые от безнаказанности, бухие в ж*пу прокуроры чуть не поубивали посетителей Черкасского ресторана... У Барбаша, начальника отдела процессуального руководства по уголовным делам ГБР прокуратуры Черкасской области – день рождения. На видео он держит Ковтуна, заместителя председателя прокуратуры области Овчаренко, который в пьяном угаре рвется в бой", – объяснил видео Кухарчук.

Представитель "Нацкорпуса" утверждает, что у замглавы прокуроры Черкасской области удалось забрать пистолет.

"Я пока не получил видео, где это чмо, достав свой половой орган, пытается помочиться на девушек, но это дело времени. Это уроды, которые должны стоять на страже общественного порядка и расследовать дела против преступников", – добавил Кухарчук и призвал жителей собраться возле областной прокуратуры 13 июня в 12:00, чтобы потребовать отставки Ковтуна и Овчаренко.

На видео отреагировал и сам прокурор области Сергей Овчаренко. Он сообщил в Facebook о назначении служебного расследования по факту публикации ролика. Прокурор утверждает, что его подчиненные не имели при себе оружия, а скандал искусственно раздувается активистами, подозреваемыми в ряде криминальных производств.