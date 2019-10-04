Трагедия Ан-12 недалеко от Львова: полиция открыла дело за нарушение правил безопасности движения

Вследствие аварийной посадки Ан-12 пять человек погибли, еще три доставлены в больницу.

По факту аварийной посадки самолета неподалёку от Львова полиция открыла уголовное производство.

Об этом сообщает Отдел коммуникации полиции Львовской области и МВД Украины в Twitter.

Читайте также"Поотрывало головы": СМИ рассказали жуткие подробности крушения самолета под Львовом

Предварительно установлено, что в результате аварийной посадки самолета Ан-12 пять человек погибли, еще три с телесными повреждениями доставлены в больницу. Правоохранители устанавливают личности погибших и травмированных, а также обстоятельства происшествия.

Производство открыто по части 3 статьи 276 (нарушение правил безопасности движения или эксплуатации железнодорожного, водного или воздушного транспорта) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.

На месте происшествия работают следственно-оперативная группа и сотрудники других подразделений полиции Львовской области.

Транспортный самолет Ан-12 исчез с радара, сегодня, 4 октября, около 7.10 при заходе на посадку. Спустя 20 минут один из членов экипажа вышел на связь и сообщил, что самолет совершил аварийную посадку. В 7.46 Ан-12 был обнаружен в 1,5 километрах от взлетно-посадочной полосы международного аэропорта «Львов» имени Даниила Галицкого в Пустомытовском районе.