Трагедия Ан-12 недалеко от Львова: полиция открыла дело за нарушение правил безопасности движения
По факту аварийной посадки самолета неподалёку от Львова полиция открыла уголовное производство.
Об этом сообщает Отдел коммуникации полиции Львовской области и МВД Украины в Twitter.
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Предварительно установлено, что в результате аварийной посадки самолета Ан-12 пять человек погибли, еще три с телесными повреждениями доставлены в больницу. Правоохранители устанавливают личности погибших и травмированных, а также обстоятельства происшествия.
Производство открыто по части 3 статьи 276 (нарушение правил безопасности движения или эксплуатации железнодорожного, водного или воздушного транспорта) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.
На месте происшествия работают следственно-оперативная группа и сотрудники других подразделений полиции Львовской области.
Транспортный самолет Ан-12 исчез с радара, сегодня, 4 октября, около 7.10 при заходе на посадку. Спустя 20 минут один из членов экипажа вышел на связь и сообщил, что самолет совершил аварийную посадку. В 7.46 Ан-12 был обнаружен в 1,5 километрах от взлетно-посадочной полосы международного аэропорта «Львов» имени Даниила Галицкого в Пустомытовском районе.