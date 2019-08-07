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Стала известна причина экстренной посадки самолета Львов-Анталья в аэропорту "Одесса"

20:52, 07 августа 2019
Происшествия
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В аэропорту "Одесса" назвали причину аварийной посадки самолета Львов-Анталья / фото new.odesa.aero

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Как сообщил УНИАН сотрудник аэропорта «Одесса», «Боинг» авиакомпании Bravo Airways (Украина) приземлился в Одессе около 17.00.

«Экстренная посадка осуществлена в связи с неисправностью оборудования», - сказал представитель аэропорта.

По его данным, сейчас пассажиры находятся в аэропорту и ожидают альтернативный борт.

В пресс-службе аэропорта «Одесса» событие не комментируют.

Как сообщал УНИАН, украинский самолет компании Bravo Airways, следовавший из Львова в Анталию, развернулся в воздухе и экстренно приземлился в Одессе.

Справка УНИАН. Международный аэропорт «Одесса» относится к группе крупнейших аэропортов Украины и связан воздушными линиями со многими городами Украины, СНГ, а также странами Западной Европы, Азии, Африки.

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Теги: #самолет#аэропорт Одесса#аварийная посадка самолетапогода в Одессе