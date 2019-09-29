Одному из хасидов в Умани стало плохо - его вертолетом доставили в Киев (фото)

40-летнему гражданину Канады еврейские медики поставили диагноз «острый живот».

Одному из хасидов в Умани во время религиозных мероприятий, связанных с празднованием Нового года по иудейскому календарю, стало плохо, для оказания хирургической помощи его вертолетом доставили в Киев.

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Как сообщает пресс-служба УГСЧ Украины в Черкасской области, информация об экстренной ситуации с 40-летним хасидом, которая требовала срочного хирургического вмешательства, поступила в сводный спасательный отряд в воскресенье около 17 часов.

«После консультаций с еврейскими медиками, с диагнозом «острый живот», который часто требует неотложной хирургической помощи, хасида каретой скорой помощи доставили в базовый лагерь сводного отряда ГСЧС. Для оперативной эвакуации заболевшего туриста пришлось задействовать вертолет ЕС-145 ГСЧС. Потерпевший, гражданин Канады, был доставлен в Киев, где в работу включились врачи скорой медицинской помощи», - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, в Умань прибыли около 25 тысяч паломников-хасидов для празднования Рош-ха-Шана – нового, 5780 года по иудейскому календарю, который в этом году отмечается с вечера 29 сентября по вечер 1 октября.

Публичный порядок в Умани обеспечивает более 550 украинских полицейских, прибывших в составе сводного отряда, и 20 сотрудников полиции Израиля.