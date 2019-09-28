Паломники едут в город Умань Черкасской области, чтобы отметить Новый год по иудейскому календарю.

В Украину уже прибыли около 25 тысяч паломников-хасидов.

Как сообщает Госпогранслужба, в течение суток пограничники оформили на въезд 5 тыс. 687 паломников-хасидов, которые едут в город Умань Черкасской области.

Паломники массово продолжают прибывать, ведь завтра, 29 сентября, ортодоксальные евреи отмечают юбилейный 5780-й иудейский Новый год.

Сейчас сотрудники Госпогранслужбы в авиационных пунктах пропуска Киева, Одессы, Винницы, на границе с Польшей, Словакией и Румынией в установленном порядке оформили 24 тыс. 782 паломника.

В то же время в ведомстве отметили, что с начала прибытия хасидов - с 6 сентября - пограничники не пропустили восемь граждан Израиля по разным причинам, в том числе из-за отсутствия необходимых документов и запрета на въезд в Украину еще во время предыдущих визитов.

Читайте такжеВ Украину приехали более 7 тысяч хасидов на празднование иудейского Нового года (фото)

Как сообщал УНИАН, в Умань Черкасской области прибывают паломники-хасиды для празднования Нового 5780-го по иудейскому календарю - Рош-га-Шана, который в этом году отмечается с вечера 29 сентября по вечер 1 октября.

Публичный порядок в Умани обеспечивают более 550 украинских полицейских, прибывших в составе сводного отряда, и 20 сотрудников полиции Израиля.

Всего в Умань на празднование Рош-га-Шана ожидается приезд около 40 тысяч паломников.