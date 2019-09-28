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Вытащили из кармана 14 тысяч гривень: в столичном магазине игрушек обокрали экс-нардепа

21:47, 28 сентября 2019
Происшествия
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В Киеве у экс-нардепа из кармана вытащили около 15 тысяч гривень / фото pxhere.com

Об этом сообщает "Страна" со ссылкой на источники в Министерстве внутренних дел.

Согласно сообщению, когда экс-нардеп выбирал детские игрушки, к нему в карман запустила руку воровка. Добычей карманницы стали около 14 тысяч гривен наличными из портмоне бывшего депутата-регионала.

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Карманная кража была раскрыта по горячим следам - сам экс-нардеп ранее работал в МВД и правоохранительном комитете ВРУ, а один из его братьев - Василий - сейчас трудится начальником отдела представительства в административном судопроизводстве управления представительства защиты интересов граждан и государства в суде прокуратуры Киева.

Воровкой оказалась местная жительница, ранее привлекавшаяся за подобные преступления. Согласно ч.1 ст.185 УК Украины "Кража", ей грозит до 3 лет тюрьмы.

Как сообщал УНИАН, в июле на центральном железнодорожном вокзале Киева ограбили народного депутата VIII созыва Владимира Арьева.

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Теги: #Киев#нардеп#кражапогода в Киеве