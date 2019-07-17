Нардепа Арьева обокрали на столичном вокзале

Нардеп обратился к Нацполиции и Укрзализныце с призывом провести антикриминальный рейд и установить больше камер видеонаблюдения в помещении вокзала.

На центральном железнодорожном вокзале Киева ограбили народного депутата Владимира Арьева.

Как написал нардеп на своей странице в Facebook, преступники вытащила из его сумки кошелек.

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"Это было не ограбление, а работа профессиональных карманных воров. Заявление в полицию я не делал, потому что должен был садиться на поезд и ехать в Винницу", - написал Арьев.

Нардеп обратился к Нацполиции и Укрзализныце с призывом провести антикриминальный рейд и установить больше камер видеонаблюдения в помещении вокзала.

"И не стоит ссылаться, что заявлений от пострадавших немного: просто подавляющее большинство в выборе между поездом и полицией предпочитает не пропустить поезд, но проблема от этого не исчезает", - отметил депутат.

Как сообщал УНИАН, в ноябре прошлого года у пресс-секретаря Генеральной прокуратуры Украины Андрея Лысенко неизвестные в метро украли из сумки бутерброды.