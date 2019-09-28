В Черкасской области маршрутка столкнулась с грузовиком, много пострадавших (фото)

В ГСЧС сообщают об 11 пострадавших, в полиции говорят, что травмированы пять человек.

В Черкасской области произошла ДТП с пострадавшими. Столкнулись маршрутка и грузовик.

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Как сообщает Сектор коммуникации полиции Черкасской области, дорожно-транспортное происшествие произошло сегодня утром на автодороге «Одесса-Киев» возле Жашкова.

На 152 км автодороги произошло столкновение грузового автомобиля DAF и маршрутного автобуса Mercedes Sprinter. В результате ДТП 5 человек получили травмы, они госпитализированы.

В то же время, в ГСЧС сообщают об 11 пострадавших.

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа, проводятся первоочередные следственные действия. Решается вопрос об открытии уголовного производства по ст. 286 Уголовного кодекса Украины (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые управляют транспортными средствами).

Как сообщал УНИАН, 22 сентября на Житомирщине автоцистерна протаранила пассажирский автобус, стоявший на обочине. В результате аварии 9 человек погибли, еще 10 пострадали. Водителя грузовика арестовали.