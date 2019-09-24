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На Житомирщине арестовали подозреваемого в ДТП с девятью погибшими

17:31, 24 сентября 2019
Происшествия
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Суд арестовал подозреваемого в смертельном ДТП на Житомирщине / фото zt.npu.gov.ua

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Об этом сообщили в пресс-службе полиции Житомирской области.

"Следователями Главного управления Национальной полиции в области собраны доказательства нарушения водителем грузовика правил безопасности дорожного движения, что повлекло гибель людей, и соответственно 23 сентября объявлено о подозрении в совершении уголовного деяния, предусмотренного ч.3 ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые руководят транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины", - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, 22 сентября автоцистерна протаранила пассажирский автобус, стоявший на обочине. В результате аварии 9 человек погибли, еще 10 пострадали.

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Теги: #ДТП#арест#Житомирщинапогода в Житомире