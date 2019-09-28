Суд арестовал полицейского, который пьяным сбил трех человек в Броварах

Сотрудник полиции охраны будет находиться под стражей 60 суток.

Голосеевский районный суд Киева избрал меру пресечения полицейскому, который сбил трех людей в Броварах, в виде двух месяцев содержания стражей без права внесения залога.

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Об этом сообщает телеканал «112 Украина».

"Два месяца содержания под стражей без права внесения залога - такую меру пресечения суд избрал подозреваемому в аварии", - сказано в сообщении.

Как сообщал УНИАН, 26 сентября в Броварах под Киевом сотрудник полиции охраны въехал в автобусную остановку, в результате чего один человек погиб, двое получили травмы.

По предварительной информации, работник полиции охраны находился за рулем авто в состоянии алкогольного опьянения.