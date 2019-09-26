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В Броварах полицейский на авто въехал в остановку, есть жертвы

19:54, 26 сентября 2019
Происшествия
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Полицейский въехал в остановку / фото: Нацполиция

В Броварах Киевской области сотрудник полиции охраны въехал в остановку общественного транспорта, в результате чего один человек погиб, еще двое получили травмы.

Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции Украины.

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Водитель, находившийся за рулем не справился с управлением и въехал в остановку. В результате аварии погибла женщина и два человека получили телесные повреждения.

На месте происшествия находится глава Национальной полиции Игорь Клименко.

По факту ДТП с участием сотрудника управления полиции охраны назначено служебное расследование, на время которого начальник УПО Киевской области отстранен от исполнения служебных обязанностей. О происшествии уведомили Государственное бюро расследований.

фото: Нацполиция

Как сообщал УНИАН, на улице Васильковской в Киеве произошла автомобильная авария. Грузовой Mercedes-Benz Sprinter столкнулся с пожарным автомобилем, перевернулся и придавил легковой Mazda CX-3.

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Теги: #ДТП#Бровары#полицейскийпогода в Киеве