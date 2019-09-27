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В Одесской области на Дунае пограничники задержали румынский катер

23:27, 27 сентября 2019
Происшествия
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В результате преследования, которое продолжалось в течение двух километров, нарушитель был задержан / фото facebook.com/pg/DPSUkraine

Как сообщил УНИАН начальник прес-служби Измаильского пограничного отряда Игорь Перегняк, инцидент произошел прошлой ночью на реке Дунай, вблизи села Старая Некрасовка Измаильского района.

«Движение румынской моторной лодки в украинских водах обнаружил военнослужащий срочной службы, используя прибор ночного видения. На сигналы об остановке нарушитель не реагировал. Когда понял, что его обнаружили украинские пограничники, пытался скрыться», - рассказал Перегняк.

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По его словам, в результате преследования, которое длилось на протяжении двух километров, нарушитель был задержан.

Гражданин Румынии объяснил, что якобы не сориентировался и случайно зашел в украинскую часть Дуная. При этом, как отмечается, его судно оборудовано навигационным прибором.

За нарушение государственной границы на иностранца составлены процессуальные документы, катер изъят до решения суда.

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Теги: #Одесса#Дунайпогода в Одессе