Во время ремонтных работ в Музее Львова обнаружили гранату времен Второй мировой

Опасности для работников и посетителей нет.

Сегодня, 24 сентября, во время ремонтных работ в Музее Львова (пл.Рынок, 1) обнаружена граната времен Второй мировой войны.

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Об этом сообщили в управлении по вопросам чрезвычайных ситуаций и гражданской защиты населения ЛГС.

Вход в городскую раду открыт. Опасности для работников и посетителей нет.

Место обнаружения ограждено, выставлена охрана. Подана заявка начальнику 2-го специального центра быстрого реагирования ГСЧС Украины (г. Дрогобыч) на изъятие и обезвреживание обнаруженного боеприпаса.