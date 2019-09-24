Во время ремонтных работ в Музее Львова обнаружили гранату времен Второй мировой
15:22, 24 сентября 2019Происшествия
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Опасности для работников и посетителей нет.
Во время ремонтных работ в Музее города обнаружена граната времен Второй мировой войны / фото ЛГС
Сегодня, 24 сентября, во время ремонтных работ в Музее Львова (пл.Рынок, 1) обнаружена граната времен Второй мировой войны.
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Об этом сообщили в управлении по вопросам чрезвычайных ситуаций и гражданской защиты населения ЛГС.
Вход в городскую раду открыт. Опасности для работников и посетителей нет.
Место обнаружения ограждено, выставлена охрана. Подана заявка начальнику 2-го специального центра быстрого реагирования ГСЧС Украины (г. Дрогобыч) на изъятие и обезвреживание обнаруженного боеприпаса.
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