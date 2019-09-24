цей матеріал доступний українською

Во время ремонтных работ в Музее Львова обнаружили гранату времен Второй мировой

15:22, 24 сентября 2019
Происшествия
57 0
Во время ремонтных работ в Музее города обнаружена граната времен Второй мировой войны / фото ЛГС

Читайте такжеНа Лысой горе в Киеве обнаружен тайник с боеприпасами и взрывчаткой (фото)

Об этом сообщили в управлении по вопросам чрезвычайных ситуаций и гражданской защиты населения ЛГС.

Вход в городскую раду открыт. Опасности для работников и посетителей нет.

Место обнаружения ограждено, выставлена охрана. Подана заявка начальнику 2-го специального центра быстрого реагирования ГСЧС Украины (г. Дрогобыч) на изъятие и обезвреживание обнаруженного боеприпаса.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #граната#Львов#Вторая мировая войнапогода во Львове