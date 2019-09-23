Свадьба дочери на Херсонщине закончилась трагедией для ее отца

Врачи лишь констатировали смерть мужчины.

В Геническе Херсонской области свадьба родной дочери закончилась трагедией для ее отца - он погиб.

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45-летний мужчина громко отмечал свадебное торжество своей дочери в одном из местных кафе по улице Центральной. Праздник длился допоздна, в 23:00 отец решил поздравить молодоженов красочным фейерверком, передает местное издание Kherson.net.

Чтобы не устраивать громкий шум возле кафе, он решил отправиться на проезжую часть и запустить пиротехнику там, но по неосторожности не заметил проезжающий мимо автомобиль, который его сбил.

Дочь увидела лежащего на дороге отца и вызвала медиков, но травмы оказались несовместимыми с жизнью. Врачи лишь констатировали смерть.

В отделе коммуникации ГУ Полиции Херсонской области выяснили, что мужчину сбил автомобиль "Шевроле", за рулем которого находился 26-летний местный житель.

Как сообщал УНИАН, 21 сентября в Овидиопольском районе Одесской области в результате столкновения маршрутки и автоцистерны погибли 9 человек, в том числе – несовершеннолетний, еще четверо госпитализированы в тяжелом состоянии.