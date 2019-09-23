В Харькове пропала девочка (фото)

Об исчезновении девочки стало известно 22 сентября.

В Харькове разыскивают 15-летнюю девочку Карину Репину.

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Об этом сообщили в Ювенальной превенции в Facebook. Подросток 22 сентября около 9:00 ушла на прогулку и домой не вернулась.

Приметы: рост 160 см, среднего телосложения, волосы длинные, русые, глаза карие. Особая примета Карины - родинка на левой щеке.

Девочка была одета в синюю толстовку с капюшоном, рваные темно-синие джинсы, серые кроссовки, при себе у нее был черный рюкзак.

Как сообщалось, родителей убийцы 11-летней Даши Лукьяненко из Ивановки Одесской области Николая Тарасова люди выгнали с рынка, где они работали.