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В Харькове пропала девочка (фото)

09:58, 23 сентября 2019
Происшествия
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Девочка вышла из дома и не вернулась / facebook.com/up.kharkiv

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Об этом сообщили в Ювенальной превенции в Facebook. Подросток 22 сентября около 9:00 ушла на прогулку и домой не вернулась. 

Приметы: рост 160 см, среднего телосложения, волосы длинные, русые, глаза карие. Особая примета Карины - родинка на левой щеке.

Девочка была одета в синюю толстовку с капюшоном, рваные темно-синие джинсы, серые кроссовки, при себе у нее был черный рюкзак.

Как сообщалось, родителей убийцы 11-летней Даши Лукьяненко из Ивановки Одесской области Николая Тарасова люди выгнали с рынка, где они работали.

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Теги: #ребенок#Харьковпогода в Харькове