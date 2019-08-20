СМИ узнали, как живет семья убийцы Даши Лукьяненко после страшной трагедии

Тарасовы пробовали вернуться на рынок, но попытка оказалась неудачной.

Родителей убийцы 11-летней Даши Лукьяненко из Ивановки Одесской области Николая Тарасова люди выгнали с рынка, где они работали.

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Торговая точка семьи Лукьяненко расположена прямо напротив ларька семьи Тарасовых. Сейчас она разрисована красными надписями оскорбительного характера по типу: "Убийцы! Вам тут не место!", передает "Обозреватель".

Тарасовы пробовали вернуться на рынок, но попытка оказалась неудачной.

"Они решили обхитрить всех, и наняли сюда мужчину, оформили на него документы, будто бы это он сам тут торгует. Но однажды он напился и во всем признался. Поэтому и ему тут не дали работать", – рассказал отец убитой девочки Сергей Лукьяненко.

Как сообщал УНИАН, 11-летняя Дарья Лукьяненко пропала днем 13 июня по дороге на занятия танцами в пгт Ивановка Одесской области. С того дня ребенка разыскивали сотни людей – сотрудники полиции, Нацгвардии, ГСЧС, волонтеры, в спецоперации были задействованы водолазы и авиация.

19 июня Лукьяненко обнаружили убитой в выгребной яме. По подозрению в убийстве был задержан 22-летний местный житель Николай Тарасов.

Преступление предварительно классифицировано по ч. 4 ст. 152 (попытка изнасилования несовершеннолетней), ч. 2 ст. 146 (похищение), ч. 2 ст. 115 (умышленное убийство), ст. 297 (надругательство над телом).

21 июня Тарасова поместили в СИЗО без права внесения залога.