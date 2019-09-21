Подробности масштабной аварии в Одесской области: в больнице – четыре человека (видео)

На месте работают следователи, устанавливается причина ДТП.

Тела погибших в аварии в Одесской области вывезли спустя несколько часов после аварии. В карманах погибших непрерывно звонили телефоны. На место ДТП начали съезжаться люди, которые ищут своих близких.

Читайте такжеМасштабное ДТП под Львовом: один микроавтобус влетел в остановку, другой - перевернулсяОб этом говорится в сюжете ТСН.

На месте аварии работают следователи. Чтобы достать из салона живых и тела погибших, пришлось привлечь спасателей, которые разрезали металл маршрутки.

Отмечается, что четверых пострадавших – троих пассажиров маршрутки и водителя масловоза забрала скорая. Двоих пассажиров оперируют, двое находятся в тяжелом состоянии, но их стабилизируют.

Причина ДТП устанавливается оперативно-следственными действиями. Подробная информация будет в воскресенье, 22 сентября.

«Сейчас мы работаем над установлением возможности страхового случая и организации материальной помощи семьям погибших и пострадавших. Установлен владелец грузовика – это кировоградская компания», – отметила т.в.а. Одесской ОГА Светлана Шаталова.

Как ранее сообщал УНИАН, авария произошла в Овидиопольском районе между селами Новая Долина и Прилиманское.