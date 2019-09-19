"Уравновешенный и адекватный": стали известны новые подробности о "подрывнике" моста (видео)

Сослуживцы задержанного характеризуют его только положительно.

42-летний уроженец Крыма Алексей Белько, который 18 сентября грозился подорвать мост «Метро» в Киеве, в жизни уравновешенный, смелый и вполне адекватный человек.

Читайте такжеЗахват моста Метро в Киеве: все детали инцидента (фото, видео)Как говорится в сюжете ТСН, именно так мужчину характеризовали его бывшие сослуживцы.

Отмечается, что Белько был снайпером-разведчиком 8-го полка спецназначения, отслужил шесть ротаций на передовой на Донбассе, имеет статус участника боевых действий.

По словам сослуживца задержанного «подрывника», которого привлекали к переговорам во время проведения спецоперации, Белько просил разблокировать его машину и дать ему «два колеса». Сказал, что съездит к любимой, а потом сдастся полиции.

Один из его знакомых Роман Семисал рассказал, что в общении Белько создает впечатление «абсолютно адекватного» человека. «Неразговорчивый, сдержанный. Он был вообще один их тех, кто не пил, не употреблял спиртное», – отметил он.

Читайте такжеСтала известна личность "подрывника" моста Метро - СМИ (видео)Как сообщал УНИАН, 18 сентября в Киеве на мосту Метро через Днепр неизвестный угрожал оружием и высказывал намерение взорвать мост. Движение транспорта по мосту было закрыто. Силовики проводили спецоперацию с привлечением БТР, полицейских катеров и дронов.

Однако после задержания мужчины при нем не нашли взрывчатки. Перед задержанием мужчина выбросил карабин, из которого выстрелом повредил полицейский дрон. При задержании мужчина сопротивления не оказывал, поэтому правоохранители огонь не открывали. Задержанный оказался бывшим военнослужащим.

Начальник полиции Киева Андрей Крищенко заявил, что три месяца назад у задержанного изъяли 2 килограмма взрывчатки и боеприпасы.

Открыто уголовное производство за подготовку к совершению террористического акта, мужчине может грозить пожизненное заключение.