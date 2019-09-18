"Подрывник" на мосту в Киеве требовал "прекратить капитуляцию на Донбассе" – СМИ
19:39, 18 сентября 2019Происшествия
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"Подрывником" оказался 42-летний Алексей Николаевич Белько.
Мужчину уже задержали / фото УНИАН
Мужчина, угрожавший подорвать Мост метро в Киеве, требовал "прекратить капитуляцию на Донбассе".
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Об этом сообщает Telegram-канал «VESTI».
«Стали известны требования. Мужчина, угрожающий подорвать мост, требует "прекратить капитуляцию на Донбассе"», – говорится в сообщении.
Как сообщают СМИ, «подрывником» оказался 42-летний Алексей Николаевич Белько, уроженец Фороса и военнослужащий ВСУ. Он сержант-контрактник и числится начальником радиостанции полевого узла связи воинской части А3628 в Броварах.
На данный момент нарушитель задержан.
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