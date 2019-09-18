"Подрывником" моста Метро оказался контрактник ВСУ

В воинской части, где служит "подрывник" Алексей Белько, базируется 99-й отдельный батальон управления и обеспечения спецназа - Сил специальных операций.

Мужчиной, который угрожает подорвать мост Метро, оказался действующий контрактник ВСУ.

Об этом сообщает «Страна».

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По их данным, «подрывником» оказался 42-летний Алексей Николаевич Белько, уроженец Фороса и военнослужащий ВСУ. Он сержант-контрактник и числится начальником радиостанции полевого узла связи воинской части А3628 в Броварах.

Информацию о том, что именно он захватил мост, "Стране" подтвердил источник в прокуратуре Киева и экс-нардеп Антон Геращенко.

В июне 2019 года он был подсудимым в деле о самовольном отлучении из воинской части. В итоге получил несколько дней гауптвахты, причем два раза. Информация об этом размещена в Едином реестре.

Также известно, что в конце августа Белько пытались выселить из квартиры.

В воинской части, где служит Белько, базируется 99-й отдельный батальон управления и обеспечения спецназа - Сил специальных операций.

Как сообщал УНИАН, ранее СМИ назвали имя "подрывника". Им оказался уроженец Крыма выходец из Крыма Алексей Белько.

Источники в правоохранительных органах рассказали theБабелю, что в июне этого года он добровольно сдал Деснянского райуправления полиции Киева 1 кг взрывчатки и 88 патронов. Оружие, по его словам, он нашел в сейфе в селе на Черниговщине".

На данный момент по месту жительства Белько сейчас проводят обыски.