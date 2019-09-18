Захват моста Метро в Киеве: выезды перекрыли два БТР и снайперы, минеру передали рацию для переговоров (фото)

К мосту Метро в Киеве, который заблокирован за угрозы неизвестного мужчины, прибыли 2 БТР.

Чтобы начать переговоры, правоохранители отправили мужчине телефон или рацию.

«Журналистов не пускают, 2 БТР, скорая дежурят возле моста. У него взрывчатка и оружие, отметили в полиции», сообщает hromadske.ua.

Также, по данным СМИ, на место прибыли снайперы и министр МВД Арсен Аваков.

Напомним, днем 18 сентября мост Метро перекрыли в связи с тем, что неизвестный угрожал его взорвать. Также из-за анонимного звонка о минировании красная линия столичного метро частично перекрыта.

Следователи столичной полиции квалифицировали произошедшее как подготовка к террористическому акту.

Как сообщал УНИАН, ранее СМИ назвали имя "подрывника". Им оказался уроженец Крыма выходец из Крыма Алексей Белько.

Источники в правоохранительных органах рассказали theБабелю, что в июне этого года он добровольно сдал Деснянского райуправления полиции Киева 1 кг взрывчатки и 88 патронов. Оружие, по его словам, он нашел в сейфе в селе на Черниговщине".

На данный момент по месту жительства Белько сейчас проводят обыски.