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В Киеве "заминировали" Верховную Раду

13:05, 18 сентября 2019
Происшествия
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Верховна Рада / REUTERS

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Как передает корреспондент УНИАН, спасатели и представители службы охраны с помощью специального прибора проверяют помещения Верховной Рады на Грушевского, 5, где проходит заседание парламента на наличие взрывчатых средств.

Один из спасателей сообщил корреспонденту УНИАН, что поступила информация о заминировании помещения.

В настоящее время заседание парламента продолжается, эвакуации не происходит.

Как сообщал УНИАН, 9 сентября в Харькове сообщили о заминировании всех школ и детсадов.

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Теги: #Верховная Рада#минированиепогода в Киеве