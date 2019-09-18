В Киеве "заминировали" Верховную Раду
13:05, 18 сентября 2019Происшествия
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Заседание парламента продолжается, эвакуации не происходит.
Верховная Рада / REUTERS
Здание Верховной Рады проверяют на наличие взрывных устройств.
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Как передает корреспондент УНИАН, спасатели и представители службы охраны с помощью специального прибора проверяют помещения Верховной Рады на Грушевского, 5, где проходит заседание парламента на наличие взрывчатых средств.
Один из спасателей сообщил корреспонденту УНИАН, что поступила информация о заминировании помещения.
В настоящее время заседание парламента продолжается, эвакуации не происходит.
Как сообщал УНИАН, 9 сентября в Харькове сообщили о заминировании всех школ и детсадов.
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