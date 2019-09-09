В Харькове ищут взрывчатку во всех детских садах, школах, семи больницах и 17 ТРЦ

Сообщение о минировании поступило на электронную почту полиции.

Полиция Харькова проверяет информацию о массовом минировании мест значительного скопления людей.

Читайте такжеВ Киеве "заминировали" здание ЦИКОб этом сообщили в отделе коммуникаций Главного управления Национальной полиции в Харьковской области.

Отмечается, что полиция проверяет информацию о закладке взрывчатки в семи больницах, 17 торговых центрах, всех детских садах и школах Харькова. Сообщение о минировании поступило на электронную почту полиции.

По адресам выехали следственно-оперативные группы и специалисты взрывотехнического управления, которые осматривают помещения и прилегающую территорию.

Как ранее сообщал УНИАН, в начале июля неизвестный заявил о ложном минировании всех детский садов Киева.