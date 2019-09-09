В Харькове ищут взрывчатку во всех детских садах, школах, семи больницах и 17 ТРЦ
18:24, 09 сентября 2019Общество
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Сообщение о минировании поступило на электронную почту полиции.
Спецслужбы обязаны осмотреть все помещения и прилегающую территорию / фото УНИАН
Полиция Харькова проверяет информацию о массовом минировании мест значительного скопления людей.
Читайте такжеВ Киеве "заминировали" здание ЦИКОб этом сообщили в отделе коммуникаций Главного управления Национальной полиции в Харьковской области.
Отмечается, что полиция проверяет информацию о закладке взрывчатки в семи больницах, 17 торговых центрах, всех детских садах и школах Харькова. Сообщение о минировании поступило на электронную почту полиции.
По адресам выехали следственно-оперативные группы и специалисты взрывотехнического управления, которые осматривают помещения и прилегающую территорию.
Как ранее сообщал УНИАН, в начале июля неизвестный заявил о ложном минировании всех детский садов Киева.
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