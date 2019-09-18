Эхо 90-х: в Запорожской области из автомата публично расстреляли замглавы ОТГ

Убийца расстрелял чиновника в упор на ступеньках поселкового совета при большом количестве свидетелей.

В Запорожской области неизвестный расстрелял из автомата Калашникова заместителя главы Акимовской объединенной территориальной громады Дмитрия Кириллова.

Об этом УНИАН сообщили в отделе коммуникаций ГУНП в Запорожской области.

Инцидент произошел сегодня утром, 18 сентября, в центре Акимовки – прямо на ступеньках здания поселкового совета.

Как удалось узнать УНИАН из собственных источников в полиции региона, неизвестный мужчина подошел к чиновнику, что-то ему сказал и несколько раз выстрелил в упор. После того, как пострадавший упал, мужчина сделал контрольный выстрел, после чего скрылся во дворах прилегающих домов.

Предварительно установлено, что злоумышленник стрелял из автомата Калашникова. Убийство произошло на глазах у десятка свидетелей. Также известно, что на место выехало руководство областной полиции и прокуратуры. В данный момент в области объявлен план «Перехват», ведутся поиски убийцы.

Официально в ГУНП в Запорожской области дополнительных подробностей инцидента пока не озвучивают.

Известно, что Дмитрий Кириллов курировал в ОТГ вопросы гуманитарной сферы.

Напомним, что сегодня, 18 сентября, в Запорожье с рабочей поездкой пребывает глава Национальной полиции Украины Сергей Князев, который должен представить нового начальника областной полиции, которым назначен экс-глава ГУНП в Сумской области Сергей Лушпиенко.