На Харьковщине парень в течение трех лет насиловал свою маленькую сестру

Сейчас 26-летний злоумышленник находится под стражей.

6 сентября текущего года в дежурную часть Сахновщинского отдела полиции в Харьковской области поступило заявление от жительницы района о том, что 26-летний сын совершил действия сексуального характера в отношении своей 13-летней сестры.

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Правоохранители выяснили, что преступные действия парень совершал в течение трех лет, сообщает пресс-служба полиции области.

Следователем открыто уголовное производство по ч. 4 ст. 152 (изнасилование) Уголовного кодекса Украины. Мужчине грозит от 8 до 15 лет лишения свободы. 9 сентября ему была избрана мера пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 суток.

Следствие продолжается, назначен ряд экспертиз.

Ранее в Купянском районе Харьковской области полиция задержала 31-летнего отчима, который подозревается в изнасиловании 13-летней девочки.