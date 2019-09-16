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Затащил в кусты и заклеил рот скотчем: в Харькове отчим изнасиловал 13-летнюю девочку

11:27, 16 сентября 2019
Происшествия
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Злоумышленник заклеил потерпевшей рот скотчем и поиздевался над ней / фото pixabay.com

Как сообщает отдел коммуникации Главного управления Национальной полиции в Харьковской области, 15 сентября около 11:55 в полицию поступила информация от местной жительницы о том, что сожитель заявительницы изнасиловал ее 13-летнюю дочь.

На место происшествия выехала следственно-оперативная группа. Полицейские установили, что отчим подстерег девочку возле дома и затащил в кусты. Злоумышленник заклеил потерпевшей рот скотчем и поиздевался над ней.

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В ходе проведения осмотра места происшествия правоохранители изъяли фрагменты скотча, биологические материалы, белье потерпевшей и вещи подозреваемого.

Сведения о происшествии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 4 ст. 152 (изнасилование) Уголовного кодекса Украины.

Злоумышленник задержан в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины и помещен в изолятор временного содержания. Ему грозит до 15 лет лишения свободы.

Ранее в Харькове 12-летнюю школьницу, которая возвращалась домой с уроков, избил и изнасиловал неизвестный.

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Теги: #Харьков#изнасилованиепогода в Харькове