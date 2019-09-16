"Минирование" во Львове: эвакуированы четыре тысячи человек, взрывчатки так и не нашли

Полицейские устанавливают личность злоумышленника, который предоставил ложную информацию.

Во Львове из-за ложного сообщения о минировании трех вузов эвакуировали около 4 тысяч человек.

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Как информирует Главное управление Национальной полиции во Львовской области, сегодня около восьми утра в полицию поступило электронное сообщение о минировании трех высших учебных заведений города.

По указанным адресам работали эксперты-взрывотехники, кинологи, следственно-оперативные группы и специалисты других служб. Из зданий были эвакуированы около 4 тысяч человек.

«Обследовав помещения и прилегающие территории, взрывоопасных предметов правоохранители не обнаружили», - говорится в сообщении.

Полицейские устанавливают личность злоумышленника, который предоставил ложную информацию. По данному факту открыто уголовное производство по части 1 статьи 259 (заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожения или повреждения объектов собственности) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает от двух до шести лет лишения свободы.

Проводится досудебное расследование.

Как сообщал УНИАН, 9 сентября в Харькове искали взрывчатку во всех детских садах, школах, семи больницах и 17 ТРЦ.