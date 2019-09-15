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В Киевской области в ДТП с грузовиком погибли 4 человека

21:30, 15 сентября 2019
Происшествия
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В Киевской области произошло ДТП / фото Ruslan Forostyak

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Об этом сообщается на сайте Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

"15 сентября в ГСЧС поступила информация, что возле пгт Макаров в результате столкновения легкового и грузового автомобилей погибли 4 человека", - говорится в сообщении.

Для деблокирования тел погибших привлечены 8 спасателей и 2 единицы техники ГСЧС.

Как сообщал УНИАН, 11 сентября в Киевской области произошло дорожно-транспортное происшествие с участием двух автомобилей, в результате которой погибли трое людей.

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Теги: #ДТП в Киевской области