В Киевской области в ДТП с грузовиком погибли 4 человека
21:30, 15 сентября 2019Происшествия
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ДТП произошло возле районного центра Макаров.
В Киевской области произошло ДТП / фото Ruslan Forostyak
В Киевской области в результате столкновения легкового автомобиля и грузовика погибли 4 человека.
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Об этом сообщается на сайте Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.
"15 сентября в ГСЧС поступила информация, что возле пгт Макаров в результате столкновения легкового и грузового автомобилей погибли 4 человека", - говорится в сообщении.
Для деблокирования тел погибших привлечены 8 спасателей и 2 единицы техники ГСЧС.
Как сообщал УНИАН, 11 сентября в Киевской области произошло дорожно-транспортное происшествие с участием двух автомобилей, в результате которой погибли трое людей.
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