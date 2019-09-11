На Киевщине в результате столкновения двух автомобилей погибли три человека

Один из автомобилей после столкновения загорелся.

На Киевщине произошло дорожно-транспортное происшествие с участием двух автомобилей, в результате которого погибли три человека.

Об этом сообщает полиция Киевской области.

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Отмечается, что две машины, ехавшие навстречу друг другу, столкнулись на автодороге возле города Кагарлык.

После столкновения одна машина загорелась. В ДТП погибли три человека.

На месте происшествия работает полиция и ГСЧС. Детали трагедии выясняются.

Как сообщал УНИАН, в ночь на среду, 11 сентября, на бульваре Леси Украинки в Киеве произошло масштабное ДТП с участием четырех автомобилей.