На Киевщине в результате столкновения двух автомобилей погибли три человека
16:36, 11 сентября 2019Происшествия
116 0
Один из автомобилей после столкновения загорелся.
Две машины, ехавшие навстречу друг другу, столкнулись / фото: полиция Киевщины
На Киевщине произошло дорожно-транспортное происшествие с участием двух автомобилей, в результате которого погибли три человека.
Об этом сообщает полиция Киевской области.
Читайте такжеПожар на арсенале в Калиновке: Генштаб обнародовал фото с места событий
Отмечается, что две машины, ехавшие навстречу друг другу, столкнулись на автодороге возле города Кагарлык.
После столкновения одна машина загорелась. В ДТП погибли три человека.
На месте происшествия работает полиция и ГСЧС. Детали трагедии выясняются.
Как сообщал УНИАН, в ночь на среду, 11 сентября, на бульваре Леси Украинки в Киеве произошло масштабное ДТП с участием четырех автомобилей.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter