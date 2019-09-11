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На Киевщине в результате столкновения двух автомобилей погибли три человека

16:36, 11 сентября 2019
Происшествия
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Две машины, ехавшие навстречу друг другу, столкнулись / фото: полиция Киевщины

Об этом сообщает полиция Киевской области.

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Отмечается, что две машины, ехавшие навстречу друг другу, столкнулись на автодороге возле города Кагарлык.

После столкновения одна машина загорелась. В ДТП погибли три человека.

На месте происшествия работает полиция и ГСЧС. Детали трагедии выясняются.

Как сообщал УНИАН, в ночь на среду, 11 сентября, на бульваре Леси Украинки в Киеве произошло масштабное ДТП с участием четырех автомобилей.

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Теги: #ДТП#Киевская областьпогода в Киеве