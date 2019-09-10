В рубашке родился: в Харькове школьник после ДТП пролетел несколько метров и остался жив (видео)

Мальчик чудом не получил серьезные травмы в результате аварии.

В Харькове школьника, перебегавшего дорогу в недозволенном месте, сбил автомобиль.

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Видео момента ДТП в Facebook опубликовал пользователь Владимир Пилипчук.

«Это видео с моего дома на Холодной горе. Ребенок перебегал дорогу в неположенном месте. Слава Богу, что у него был рюкзак, на который он упал, и водитель, который не нарушал ПДД. Поэтому, если у вас есть дети и внуки, расскажите, как нужно переходить дорогу», – говорится в подписи к видео.

Как ранее сообщал УНИАН, неподалеку от Львова водитель школьного автобуса едва не заехал под поезд.