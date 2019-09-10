Под Львовом водитель школьного автобуса едва не заехал под поезд

За грубое нарушение правил дорожного движения водителю объявили выговор, в дальнейшем его планируют уволить.

В поселке Брюховичи, что возле Львова, водитель школьного автобуса с детьми едва не завез их под поезд. Он затормозил у самой колеи и после проезда поезда продолжил движение на красный свет.

Читайте такжеПод Львовом маршрутка столкнулась с КамАЗом: травмированы более десяти человек (фото)Об этом в Facebook сообщил пользователь Маркиян Подолинный, опубликовав соответствующие видео с места событий.

«Школьный автобус чуть не попал в трагедию на переезде. Весь набитый детьми, сигналил беспрестанно машине, которая остановилась на красный свет. После этого начал обгонять, не увидев поезд, только после сигналов автомобилистов в последний момент остановился. После проезда поезда продолжил движение на красный», – написал пользователь.

Как сообщает Zaxid.net, личность водителя установлена, сейчас ему объявили выговор, в дальнейшем его планируют уволить.

Как ранее сообщал УНИАН, брат мэра Ивано-Франковска за рулем микроавтобуса насмерть сбил мужчину на пешеходном переходе.