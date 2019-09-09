В Одессе маршрутка на тягаче снесла забор, светофор и поехала дальше (видео)

Водители не удивились, собрали обломки и отправились дальше.

В Одессе маршрутка на тягаче снесла забор, светофор и поехала дальше.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

Сломанный автобус «Богдан» тянул на тросе его собрат. Но веревка не выдержала и трос оборвался. Маршрутку занесло в забор, а дальше она снесла светофор. Впрочем, водители не удивились, собрали обломки и отправились дальше.