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В Одессе маршрутка на тягаче снесла забор, светофор и поехала дальше (видео)

21:16, 09 сентября 2019
Происшествия
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Об этом говорится в сюжете ТСН.

Сломанный автобус «Богдан» тянул на тросе его собрат. Но веревка не выдержала и трос оборвался. Маршрутку занесло в забор, а дальше она снесла светофор. Впрочем, водители не удивились, собрали обломки и отправились дальше.

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Теги: #Одесса#маршруткапогода в Одессе