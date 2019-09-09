В Одессе маршрутка на тягаче снесла забор, светофор и поехала дальше (видео)
21:16, 09 сентября 2019Происшествия
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Водители не удивились, собрали обломки и отправились дальше.
В Одессе маршрутка на тягаче снесла забор, светофор и поехала дальше.
Об этом говорится в сюжете ТСН.
Сломанный автобус «Богдан» тянул на тросе его собрат. Но веревка не выдержала и трос оборвался. Маршрутку занесло в забор, а дальше она снесла светофор. Впрочем, водители не удивились, собрали обломки и отправились дальше.
В Одессе маршрутка на тягаче снесла забор, светофор и поехала дальше
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