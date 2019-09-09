В Черновицкой области пьяный водитель иномарки сбил насмерть ребенка на квадроцикле (фото)

21-летний водитель Volkswagen столкнулся с квадроциклом, которым управлял его 8-летний односельчанин.

В Черновицкой области нетрезвый водитель легковушки сбил насмерть 8-летнего мальчика, ехавшего на квадроцикле.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Главного управления Нацполиции в Черновицкой области, дорожно-транспортное происшествие случилось сегодня примерно в 14.00 в поселке Красноильск Сторожинецкого района.

В частности, нетрезвый 21-летний местный житель, управляя автомобилем Volkswagen с иностранной регистрацией, столкнулся с квадроциклом под управлением местного 8-летнего жителя, который внезапно выехал с прилегающей улицы. По словам очевидцев, автомобиль двигался с превышением допустимого скоростного режима.

От полученных во время столкновения телесных повреждений мальчик скончался на месте.

Как отмечают в пресс-службе, установлено, что водитель управлял автомобилем в нетрезвом состоянии.

По факту аварии следователи внесли сведения в Единый реестр досудебных расследований по признакам части 2 статьи 286 (нарушение правил дорожного движения) Уголовного кодекса Украины.