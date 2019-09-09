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В Черновицкой области пьяный водитель иномарки сбил насмерть ребенка на квадроцикле (фото)

18:55, 09 сентября 2019
Происшествия
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Мальчик внезапно выехал с прилегающей улицы / фото: ГУНП Черновицкой области

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Главного управления Нацполиции в Черновицкой области, дорожно-транспортное происшествие случилось сегодня примерно в 14.00 в поселке Красноильск Сторожинецкого района.

В частности, нетрезвый 21-летний местный житель, управляя автомобилем Volkswagen с иностранной регистрацией, столкнулся с квадроциклом под управлением местного 8-летнего жителя, который внезапно выехал с прилегающей улицы. По словам очевидцев, автомобиль двигался с превышением допустимого скоростного режима.

От полученных во время столкновения телесных повреждений мальчик скончался на месте.

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Как отмечают в пресс-службе, установлено, что водитель управлял автомобилем в нетрезвом состоянии.

По факту аварии следователи внесли сведения в Единый реестр досудебных расследований по признакам части 2 статьи 286 (нарушение правил дорожного движения) Уголовного кодекса Украины.

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Теги: #ребенок#ДТП#Черновицкая область#пьяный за рулем