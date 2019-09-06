В Одессе суд отпустил из-под стражи офицера запаса "Соню", завербованного ФСБ

Псевдоним бывшему военнослужащему придумали с целью конспирации, а за сотрудничество предложили 15 тысяч гривен ежемесячно.

Приморский районный суд Одессы освободил из-под стражи подозреваемого в государственной измене офицера запаса Вооруженных сил Украины, который сотрудничал с Федеральной службой безопасности (ФСБ) России.

Как передает корреспондент УНИАН, это следует из соответствующего постановления суда, принятого в конце августа.

Читайте такжеСБУ задержала агента ФСБ, заложившего взрывчатку на объекте "Харьковводоканала"По данным следствия, фигурант – офицер запаса ВСУ, будучи недовольным деятельностью действующей власти и своим материальным положением, сотрудничал с ФСБ.

В частности, в 2014 году он периодически посещал временно неподконтрольную Украине территорию Донецкой области, а также РФ, где вышел на связь с сотрудником ФСБ.

Во время конспиративных встреч украинец согласился на сотрудничество в форме агентурной работы. В его обязанности входили поиск и передача информации, которая может угрожать госбезопасности Украины, а также – привлечение для указанных целей других лиц.

Установлено, что полученную информацию злоумышленник должен был передавать резиденту российских спецслужб – гражданину Украины, который постоянно проживает в Донецке и находился на должности заместителя начальника штаба внутренних войск МВД так называемой «ДНР». Информацию офицер отправлял на электронные почтовые ящики.

Как отмечается, подозреваемый установил и развил связи среди бывших и действующих военнослужащих. Для выполнения террористических и разведывательных задач он подыскивал соучастников для подрывной деятельности – вербовал своего знакомого действующего сотрудника СБУ, который имеет доступ к государственной тайне. С этой целью офицер встретился с ним в ноябре 2018 года вблизи кафе «Роял Пицца» в городе Мариуполе. Для конспиративного общения военный в отставке предложил воспользоваться приложением Telegram и электронной почтой.

Читайте такжеМаскировался под националистов: в Хмельницкой области разоблачили завербованного Россией антиукраинского агитатораОтмечается, что первым (проверочным) агентурным заданием стал сбор данных о деятельности служебных лиц районных государственных администраций Одесской области. С целью конспирации сотруднику СБУ российские агенты выбрали псевдоним «Соня», предложив за сотрудничество 15 тысяч гривен ежемесячно.

В дальнейшем сотрудник СБУ получал задание достать для куратора российских спецслужб документ (схему), который содержит функциональные обязанности начальника УСБУ в Одесской области и его заместителей и тому подобное.

«Соня» получил вышеупомянутый документ, который содержит информацию с ограниченным доступом и соответствующим грифом секретности, и весной 2019 года передал его офицеру.

В дальнейшем бывшего военнослужащего задержали, в ходе обыска у него изъяли вышеуказанный документ.

Постановлением Приморского райсуда Одессы от 8 июля ему избрали меру пресечения в виде содержания под стражей.

Его адвокат обратился к суду с ходатайством об изменении меры пресечения на личное обязательство. В числе аргументов защиты – возраст фигуранта (56 лет), наличие семьи и иждивенцев – мужчина зарегистрирован в Мариуполе, у него – жена с инвалидностью I группы, двое детей и внуки. Кроме того, подозреваемый имеет постоянный заработок, который складывается из доходов от предпринимательской деятельности и пенсии.

Прокурор поддержал ходатайство защиты. В результате суд изменил меру пресечения – с содержания под стражей на личное обязательство.

Как ранее сообщал УНИАН, 5 сентября Апелляционный суд Киева освободил из-под стражи фигуранта в деле сбитого MH17, бывшего начальника ПВО» Славянской бригады так называемой «ДНР» Владимира Цемаха.