Погиб мгновенно: в Киеве парень прыгнул с 15 этажа на глазах у матери

Причину случившегося установит следственно-оперативная группа.

В среду, 4 сентября, в Киеве 20-летний парень прыгнул с 15 этажа и скончался на месте от полученных травм.

Читайте такжеВ Киеве 19-летняя девушка во время ссоры с парнем выпрыгнула с 11 этажа (фото)Об этом у себя на странице в Facebook сообщила пользователь Валерия Шевчук.

По ее словам, происшествие случилось по улице Николаева, 17.

«Парень 20 лет прыгнул с 15 этажа на глазах у матери. Погиб мгновенно», – отметила она.

При этом девушка добавила, что на месте происшествия работали сотрудники полиции. Причину случившегося установит следственно-оперативная группа.

Как раньше сообщал УНИАН, в Киеве мужчина во время следственного действия выпрыгнул с десятого этажа.