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Погиб мгновенно: в Киеве парень прыгнул с 15 этажа на глазах у матери

12:40, 05 сентября 2019
Происшествия
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20-летний парень прыгнул с 15 этажа и разбился / sud.ua

Читайте такжеВ Киеве 19-летняя девушка во время ссоры с парнем выпрыгнула с 11 этажа (фото)Об этом у себя на странице в Facebook сообщила пользователь Валерия Шевчук.

По ее словам, происшествие случилось по улице Николаева, 17.  

«Парень 20 лет прыгнул с 15 этажа на глазах у матери. Погиб мгновенно», – отметила она.

При этом девушка добавила, что на месте происшествия работали сотрудники полиции. Причину случившегося установит следственно-оперативная группа.

Как раньше сообщал УНИАН, в Киеве мужчина во время следственного действия выпрыгнул с десятого этажа.

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Теги: #Киев#самоубийствопогода в Киеве