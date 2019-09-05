Погиб мгновенно: в Киеве парень прыгнул с 15 этажа на глазах у матери
12:40, 05 сентября 2019Происшествия
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Причину случившегося установит следственно-оперативная группа.
20-летний парень прыгнул с 15 этажа и разбился / sud.ua
В среду, 4 сентября, в Киеве 20-летний парень прыгнул с 15 этажа и скончался на месте от полученных травм.
Читайте такжеВ Киеве 19-летняя девушка во время ссоры с парнем выпрыгнула с 11 этажа (фото)Об этом у себя на странице в Facebook сообщила пользователь Валерия Шевчук.
По ее словам, происшествие случилось по улице Николаева, 17.
«Парень 20 лет прыгнул с 15 этажа на глазах у матери. Погиб мгновенно», – отметила она.
При этом девушка добавила, что на месте происшествия работали сотрудники полиции. Причину случившегося установит следственно-оперативная группа.
Как раньше сообщал УНИАН, в Киеве мужчина во время следственного действия выпрыгнул с десятого этажа.
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