В Одессе мужчина заступился за женщину и получил удар ножом

Пострадавший госпитализирован в тяжелом состоянии. Злоумышленник объяснил свой поступок плохим настроением.

В центре Одессы мужчина ударил ножом прохожего, заступившегося за женщину.

Как сообщили УНИАН в Главном управлении Национальной полиции в Одесской области, инцидент произошел на текущей неделе в светлое время суток на улице Пантелеймоновской.

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Как отмечается, 50-летний мужчина, будучи немного выпившим, шел по указанной улице и столкнулся с женщиной. После этого он начал ругаться матом и оскорблять ее. Знакомый женщины сделал злоумышленнику замечание.

«На сделанное замечание последовала неожиданная реакция. В частности, правонарушитель внезапно выхватил нож, ударил им на многолюдной улице оппонента в область брюшной полости и скрылся», - рассказали в главке.

Женщина сразу вызвала скорую помощь и полицию. Правоохранители оперативно разыскали и задержали подозреваемого.

«Свой поступок он объяснил плохим настроением и употреблением алкоголя», - добавили в управлении.

Следователи Приморского отдела полиции объявили правонарушителю о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 121 (умышленное тяжкое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины.

4 сентября подозреваемый помещен в СИЗО.