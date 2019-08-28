У киевлянина в сумке взорвалась электронная сигарета – мужчина получил ожоги конечностей

Травмированного госпитализировали в ожоговое отделение больницы для детального осмотра.

Во вторник, 27 августа, в Киеве мужчина получил ожоги конечностей обеих рук из-за взрыва электронной сигареты у него в сумке.

Об этом сообщается на Facebook-странице Патрульной полиции Киева.

Читайте такжеНа Черниговщине пьяный киевский СБУшник с компанией катались на "Шкоде" и стреляли по людямУказывается, что несчастный случай произошел на проспекте Победы около 20:00. Пострадавший в результате взрыва в это время ехал в автомобиле Skoda. Сразу после инцидента водитель авто вызвал патрульных и медиков.

«Патрульные, которые первые прибыли на место происшествия, оказали травмированному мужчине домедицинскую помощь. Визуально, у него были ожоги конечностей обеих рук. Медики забрали мужчину в ожоговое отделение больницы для детального осмотра», – говорится в сообщении патрульных.

Также отмечается, что инспекторы вызвали на место происшествия следственно-оперативную группу для выяснения всех обстоятельств происшествия.

Как ранее сообщал УНИАН, в Киеве ночью парня с перерезанным горлом выбросили на обочину, и он истек кровью до приезда "скорой помощи".