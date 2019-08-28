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У киевлянина в сумке взорвалась электронная сигарета – мужчина получил ожоги конечностей

17:58, 28 августа 2019
Происшествия
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Мужчина ехал в автомобиле Skoda, когда у него в сумке взорвалась сигарета / фото Патрульной полиции Киева

Об этом сообщается на Facebook-странице Патрульной полиции Киева.

Читайте такжеНа Черниговщине пьяный киевский СБУшник с компанией катались на "Шкоде" и стреляли по людямУказывается, что несчастный случай произошел на проспекте Победы около 20:00. Пострадавший в результате взрыва в это время ехал в автомобиле Skoda. Сразу после инцидента водитель авто вызвал патрульных и медиков.

«Патрульные, которые первые прибыли на место происшествия, оказали травмированному мужчине домедицинскую помощь. Визуально, у него были ожоги конечностей обеих рук. Медики забрали мужчину в ожоговое отделение больницы для детального осмотра», – говорится в сообщении патрульных.

Также отмечается, что инспекторы вызвали на место происшествия следственно-оперативную группу для выяснения всех обстоятельств происшествия.

Как ранее сообщал УНИАН, в Киеве ночью парня с перерезанным горлом выбросили на обочину, и он истек кровью до приезда "скорой помощи".

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Теги: #Киев#взрыв#патрульная полицияпогода в Киеве