В Киеве ночью парня с перерезанным горлом выбросили на обочину – он истек кровью до приезда "скорой"

Парень смог пройти несколько десятков метров, пытаясь остановить мимо проезжающие автомобили.

В Киеве в ночь на 28 августа недалеко от пересечения Окружной дороги с улицей Григоровича-Барского парень возрастом около 25 лет с перерезанным горлом просил о помощи, останавливая мимо проезжающие автомобили. В итоге он истек кровью прямо на тротуаре до приезда «скорой помощи».

Об этом пишет Информатор.

Трагический случай произошел около 01:30. По предварительным данным, раненого парня выбросили из автомобиля, и в таком состоянии ему удалось пройти несколько десятков метров.

Читайте такжеВ Киеве на Теремках подстрелили женщинуПо словам одного из очевидцев происходящего, он ехал по Окружной дороге и увидел на обочине парня, который шел неровной походкой и пытался остановить другие автомобили. Сначала мужчина подумал, что парень пьян и просто хочет, чтобы его кто-нибудь подвез домой. Однако он все же остановился и вышел из автомобиля. Когда же подошел ближе к парню, то увидел, что тот держится за шею, а его одежда вся промокла от крови.

Водитель попытался оказать умирающему хоть какую-то помощь, но все его попытки оказались тщетны. Перед смертью парень произнес слово «такси».

Другие свидетели произошедшего рассказали, что видели, как парня выбросили на обочину из автомобиля «Daewoo Lanos» серого цвета, после чего авто скрылось на большой скорости. Также они упомянули, что салон машины был весь испачкан кровью.

Как ранее сообщал УНИАН, в Киеве мужчина зарезал свою жену возле детского сада и после этого пытался покончить с собой.