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В Киеве мужчина зарезал свою жену возле детского сада и пытался покончить с собой

09:29, 18 августа 2019
Происшествия
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В Киеве мужчина убил свою жену / Информатор

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Как сообщает «Информатор», инцидент случился вечером 17 августа на улице Выборгской, рядом с детским садом № 654.

По предварительной информации, мужчина напал на свою жену с ножом и нанес ранения, от которых она скончалась на месте. Злоумышленник попытался совершить суицид, перерезав себе горло.

Прибывшие на место медики констатировали смерть женщины, спасли убийцу и доставили его в больницу.

Знакомый погибшей рассказал журналистам, что они с мужем разводились. Женщина переехала на улицу Выборгскую вместе с маленьким ребенком. Причины и детали трагедии устанавливает следствие.

Ранее в киевском Русановском канале выловили расчлененное тело убитой  женщины.

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Теги: #Киев#убийствопогода в Киеве