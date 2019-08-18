В Киеве мужчина зарезал свою жену возле детского сада и пытался покончить с собой

Прибывшие на место медики успели спасти убийцу и доставить его в больницу.

В Соломенском районе столицы мужчина убил свою супругу и пытался покончить с собой, но его сумели спасти медики.

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Как сообщает «Информатор», инцидент случился вечером 17 августа на улице Выборгской, рядом с детским садом № 654.

По предварительной информации, мужчина напал на свою жену с ножом и нанес ранения, от которых она скончалась на месте. Злоумышленник попытался совершить суицид, перерезав себе горло.

Прибывшие на место медики констатировали смерть женщины, спасли убийцу и доставили его в больницу.

Знакомый погибшей рассказал журналистам, что они с мужем разводились. Женщина переехала на улицу Выборгскую вместе с маленьким ребенком. Причины и детали трагедии устанавливает следствие.

Ранее в киевском Русановском канале выловили расчлененное тело убитой женщины.