В Киеве мужчина зарезал свою жену возле детского сада и пытался покончить с собой
В Соломенском районе столицы мужчина убил свою супругу и пытался покончить с собой, но его сумели спасти медики.
Читайте такжеВ Киеве бездомный приревновал свою девушку к товарищу и зарезал его (видео)
Как сообщает «Информатор», инцидент случился вечером 17 августа на улице Выборгской, рядом с детским садом № 654.
По предварительной информации, мужчина напал на свою жену с ножом и нанес ранения, от которых она скончалась на месте. Злоумышленник попытался совершить суицид, перерезав себе горло.
Прибывшие на место медики констатировали смерть женщины, спасли убийцу и доставили его в больницу.
Знакомый погибшей рассказал журналистам, что они с мужем разводились. Женщина переехала на улицу Выборгскую вместе с маленьким ребенком. Причины и детали трагедии устанавливает следствие.
Ранее в киевском Русановском канале выловили расчлененное тело убитой женщины.