В Днепре под ночной домашний арест отправили женщину-опекуна, приковавшую воспитанника цепью (видео)

Злоумышленница работает директором одной из городских школ. Все четверо детей, которых воспитывала женщина, изъяты из семьи и находятся в центре реабилитации.

Бабушкинский районный суд г.Днепр 24 августа избрал меру пресечения в виде ночного домашнего ареста 56-летней женщине-опекуну, которая обмотала скотчем и приковала цепью к дивану своего 8-летнего воспитанника.

Как сообщили УНИАН в отделе коммуникации полиции Днепропетровской области, подозреваемую обязали не покидать место постоянного жительства без разрешения следователя с 21:00 до 6:00 на период до 22 октября.

По данным правоохранителей, злоумышленница работает директором одной из городских школ. Сейчас дальнейшие следственные действия продолжаются. 8-летний мальчик прошел судебно-медицинскую экспертизу, заключения которой приобщены к материалам уголовного производства. Согласно справке, на теле ребенка выявлены многочисленные телесные повреждения в виде синяков и ссадин. В настоящее время все четверо детей, которыми занималась женщина, изъяты из семьи и находятся в центре реабилитации. С ними работают психологи.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе прокуратуры Днепропетровской области, сегодня прокуратура намерена подать апелляцию на решение суда первой инстанции, требуя для злоумышленницы ареста. Также подготовлено представление в суд на отстранение женщины от занимаемой должности.

Как сообщал УНИАН, 21 августа полиция обнаружила в квартире женщины обмотанного скотчем с завязанными глазами и прикованного цепью к дивану 8-летнего мальчика. Кроме него в семье было еще трое детей - в возрасте 4, 6 и 13 лет.

Полиция открыла уголовное производство по факту совершения преступлений в отношении малолетнего ребенка по ч. 2 ст. 127, ч. 2 ст. 146 и ст. 166 УК Украины (пытки, незаконное лишение свободы человека, злостное невыполнение обязанностей по уходу за ребенком или за лицом, в отношении которого установлена опека или попечительство).