На Черниговщине пьяный киевский СБУшник с компанией катались на "Шкоде" и стреляли по людям

На водителя полиция составила протокол об административном нарушении.

В селе Новая Басань Бобровицкого района Черниговской области сотрудник Службы безопасности Украины (СБУ) в нетрезвом состоянии ездил за рулем автомобиля и устроил стрельбу. Об этом сообщили в Главном управлении Национальной полиции в области.

Согласно информации, вечером 25 августа в центре села Новая Басань ездил автомобиль с пьяным водителем и пассажирами, которые стреляли по людям.

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В полиции уточнили, что на правонарушителя составили протокол по ч. 1 ст. 130 Кодекса Украины об административных правонарушениях (управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения), что наказывается штрафом в размере 10 200 гривень.

В полиции также подчеркнули, что отреагировали на это происшествие в рамках действующего законодательства.

В управлении СБУ в Черниговской области отметили, что фигурант инцидента не является сотрудником регионального управления, он – из столицы.

Как сообщал УНИАН, в июне в Кременчуге двое участковых навеселе избили посетителя магазина.