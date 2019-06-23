В Кременчуге двое участковых навеселе избили посетителя магазина

Проводится служебное расследование полицией области. Участковые отстранены от исполнения обязанностей и решается вопрос о целесообразности их пребывания в органах полиции.

Вчера вечером в Кременчуге Полтавской области двое молодых участковых полицейских, которые находились вне службы, избили посетителя магазина за то, что он сделал им замечание, чтобы те не кричали и не выражались нецензурно при детях.

Об этом сообщил начальник полиции Полтавской области Андрей Замахин на своей странице в Facebook.

Замахин отметил, что вчера вечером в полицию поступила информация о драке в одном из местных магазинов. На место происшествия прибыли патрульные, которые прекратили правонарушения.

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«Выяснилось, что в магазине возник спор, который перерос в драку между двумя молодыми участковыми полицейскими, находившимися вне службы, и местным посетителем магазина. По предварительной информации, участники конфликта находились в состоянии алкогольного опьянения. В ходе драки все получили легкие телесные повреждения», - написал он.

По данному факту уже проводится служебное расследование полицией области. Участковых отстранили от исполнения обязанностей и решается вопрос о целесообразности их пребывания в органах полиции.

По словам Замахина, выводы служебного расследования будут направлены в ГБР для дачи действиям фигурантов правовой оценки.

«Вместе мы сможем очистить ведомство от случайных лиц и создать надлежащие условия для тех, кто действительно пришел в ряды полиции честно и преданно служить и защищать. Поэтому информируйте. Мы всегда открыты к диалогу и заинтересованы, чтобы в полиции работали достойные люди», - подчеркнул начальник полиции Полтавской области.

Как сообщал УНИАН, двое полицейских оказались на больничных койках после того, как сделали замечание парню, который выбросил бутылку на дорогу. Поднимать он ее не захотел, сильно ругался и позвал на помощь агрессивно настроенных парней - вместе они и избили полицейских.