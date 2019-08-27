В Киеве дебошир с кувалдой устроил погром в подъезде из-за замечания о брошенном окурке (видео)

Мужчина также угрожал полицейским взорвать гранату, но при обыске у него в квартире опасных предметов не нашли.

В жилом доме на улице Алишера Навои в Киеве местный житель устроил погром, а затем угрожал прибывшим на место инцидента полицейским. Дебошира задержали.

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Как сообщает «Информатор», вызов о происшествии поступил правоохранителям вечером 26 августа.

По словам правоохранителей, мужчина проживает на четвертом этаже пятиэтажки. Ему сделали замечание за брошенный ним окурок, после чего и возник скандал.

В ходе конфликта мужчина бросил в женщину банку с краской и ведро. После этого взял кувалду и начал громить все вокруг. Пострадал домофон и вход в подъезд, на лестничной клетке разбиты стекла.

Когда на место прибыла полиция, мужчина стоял на балконе четвертого этажа и угрожал бросить кувалду в толпу людей. Он также добавил, что если к квартире подойдут полицейские, то он взорвет гранату.

Дебошира удалось задержать. Правоохранители обследовали квартиру мужчины, но, предварительно, опасных предметов не нашли.

Ранее на Виннитччине мужчина убил родную сестру металлическим прутом.