На Житомирщине открыли дело против вандалов, обливших краской памятник воинам АТО

Также полиция разыскивает злоумышленников.

В Житомирской области полиция открыла уголовное производство против вандалов, которые в День Независимости облили красной краской памятник защитникам Украины.

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Как сообщили УНИАН в Отделе коммуникаций полиции Житомирской области, в ночь на 24 августа неизвестные облили краской памятник Героям АТО, установленный в пгт Озерный Житомирского района.

Сообщение о происшествии поступило утром 24 августа. На месте работала следственно-оперативная группа Житомирского отдела полиции.

По данному факту начато уголовное производство. Предварительная правовая квалификация события - по ч. 1 ст. 194 (Умышленное уничтожение или повреждение имущества) Уголовного кодекса Украины. Совершение такого правонарушения наказывается взысканием штрафов или лишением свободы на срок до 3 лет.

Сейчас идет дальнейшее установление всех обстоятельств.

Как сообщал УНИАН, в военном городке в пгт Озерный памятник защитникам Украины открыли 23 августа - в День флага.

24 августа местные жители обнаружили, что скульптуру Покровской Божьей Матери, которая является частью памятника и символизирует оберег для воинов, облили красной краской.

Жители Озерного обратились в полицию.