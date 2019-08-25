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В День Независимости на Житомирщине облили краской Мемориал памяти воинам АТО

15:38, 25 августа 2019
Происшествия
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Накануне состоялось официальное открытие Мемориала / фото УНИАН

Как передает корреспондент УНИАН, облита красной краской скульптура Божьей Матери, которая символизирует оберег для воинов. Мемориал памяти воинам АТО в поселке официально открыли на День флага. Тогда на открытие собрались местные жители и военнослужащие, которые дислоцируются в Озерном, семьи погибших воинов в зоне АТО/ООС.

Скульптуру Божьей Матери облили краской / фото УНИАН

Поселок Озерное Житомирского района – милитаризированный городок, в котором военные служат и живут династиями, поэтому установка здесь такого памятника является данью благодарности военным.

Жители Озерного обратились к правоохранителям и планируют объявить вознаграждение за информацию о злоумышленнике, который совершил надругательство над мемориалом.

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Теги: #Житомирщина#Мемориал воинам АТОпогода в Житомире