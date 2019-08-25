В День Независимости на Житомирщине облили краской Мемориал памяти воинам АТО

Мемориал официально открыли накануне - в День флага.

На Житомирщине в военном городке на День Независимости неизвестные облили красной краской Мемориал памяти воинам АТО.

Как передает корреспондент УНИАН, облита красной краской скульптура Божьей Матери, которая символизирует оберег для воинов. Мемориал памяти воинам АТО в поселке официально открыли на День флага. Тогда на открытие собрались местные жители и военнослужащие, которые дислоцируются в Озерном, семьи погибших воинов в зоне АТО/ООС.

Поселок Озерное Житомирского района – милитаризированный городок, в котором военные служат и живут династиями, поэтому установка здесь такого памятника является данью благодарности военным.

Жители Озерного обратились к правоохранителям и планируют объявить вознаграждение за информацию о злоумышленнике, который совершил надругательство над мемориалом.