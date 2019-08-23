"Откопал, потому что жалко": подозреваемый в убийстве девушки в Харькове подросток шокировал признанием в суде (видео)

Подозреваемый своей вины не признает, а его адвокат апеллировал к Европейской конвенции по правам человека.

Подросток, которого подозревают в убийстве 26-летней Яны Шевченко из Харькова, Даниил Редин сделал циничное заявление в зале суда.

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По его словам, ему пришлось закопать после убийства новые кроссовки и одежду: там были следы крови. Но через три дня, когда все утихло, он откопал их, потому что стало жалко вещи, говорится в сюжете "Надзвичайних новин".

Подозреваемый своей вины не признает, а его адвокат апеллировал к Европейской конвенции по правам человека и настаивал, что Даниил должен учиться и дальше в колледже, поскольку это - его конституционное право.

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Ранее сообщалось, что в полицию Харькова явился 16-летний парень. Пришел с повинной - сознался в убийстве. Позже выяснилось, что его зовут Даниил Редин – он учится в харьковском техникуме молочной промышленности, а его жертва – 26-летняя Яна Шевченко, которая пропала в конце июня в районе Холодной горы и потом находилась в розыске.