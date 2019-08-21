"Не было лица, сплошное черное месиво": вскрылись подробности жестокого убийства девушки подростком в Харькове

По словам Жанны, она не сразу узнала свою дочь — настолько сильно Яна была изувечена.

В Харькове жестоко убили 26-летнюю Яну Шевченко. Девушка пропала в конце июня нынешнего года. Родные искали ее почти неделю, пока не выяснилось, что ее убили, а тело зарыли в яру.

По подозрению в убийстве задержали 16-летнего местного жителя, сына бывшего сотрудника МВД. По предварительной версии, он встречался с Яной Шевченко, передают "Факты".

По словам соседей, на следующий день после произошедшего убийца Яны Шевченко сам хвастался содеянным. Рассказывал, как "девушка кричала" и водил подростков в яр "на экскурсию" — чтобы показать, где он закопал тело. Но несмотря на то, что о случившемся знали многие соседи, большинство из них не спешили обращаться в полицию.

По словам мамы убитой Яны Шевченко Жанны, о том, что дочь начала встречаться с парнем, который на 10 лет младше ее, она не знала.

"О том, что труп дочки нашли в яру, следователь сообщила мне только через 12 дней после исчезновения дочки. Хотя, как потом выяснилось, подозреваемого, который во всем признался, они задержали через семь дней после того, как Яна пропала. Почему Яну четыре дня никто не откапывал, а мне ничего не говорили? Чего они ждали? Не исключаю, что отец подозреваемого (а это достаточно влиятельный в городе человек) пытался "решить вопрос", - рассказала мама жертвы.

По словам Жанны, она не сразу узнала свою дочь — настолько сильно Яна была изувечена.

"Никогда не забуду этот ужас. У Яны не было лица. Сплошное черное месиво, проломлен череп, множество ножевых ранений. Я смогла ее опознать только по татуировке на ноге в виде кошки… Оказалось, в тот вечер, 28 июня, дочку и убили. Местные рассказывали, что этот негодяй на следующий день сам хвастался убийством. Рассказал местным подросткам, что все спланировал: заранее вырыл яму, пытался заманить Яну к себе домой… Он затаил на нее обиду. Говорят, накануне дочка в их компании над ним посмеялась. При всех намекнула на то, что он для нее "маленький неопытный мальчик", - рассказала она.

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Он посчитал это унизительным и решил отомстить. Поздно вечером 28 июня Яна, ее убийца и еще один парень Валера из их компании шли по улице. Они пошли к дому подозреваемого, который обещал отдать кому-то из них 200 гривен. Яна и Валера остались ждать во дворе.

"Подозреваемый зашел в дом, а вернулся в камуфляжной одежде со скалкой в руке. Подошел к Яне и стал яростно бить ее этой скалкой по лицу. Валера испугался и убежал (он сам потом именно так описывал эти события). А этот негодяй избивал Яну до тех пор, пока не убил. Он ее еще и порезал. Потом закопал. В полиции неофициально сказали, что сначала он закопал ее прямо во дворе своего дома (там частный сектор). Но потом откопал и зарыл в яру. Вместе с телом Яны он первый раз зарыл и свои новые кроссовки, на которых оставались следы крови. Но потом ему стало жалко новой обуви, он ее откопал и забрал", - поделилась шокирующими подробностями Жанна Шевченко.

"Хвастаясь убийством, изверг рассказывал местным подросткам: «Я ее бью, а она орет. Пришлось перерезать ей горло, чтобы замолчала…» То есть он ничего не скрывал. Поэтому местная молодежь и советовала мне поискать дочку в моргах. Но прямо никто ничего не говорил, да и в полицию обратился только один человек. Все остальные молчали", - добавила она.

Местные говорят, что боятся связываться с семьей убийцы. Особенно с его отцом. Последний раньше работал в МВД и всегда демонстрировал, что у него много связей. Говорят, что это очень жестокий человек, и что он даже имеет отношение к убийству, произошедшему в городе много лет назад. Его все бояться.

В пресс-службе полиции Харьковской области подтвердили, что подозреваемый задержан и ему предъявлено подозрение в умышленном убийстве.

В суде подозреваемый сказал, что не признает своей вины. А его адвокат заявил, что если его подзащитного арестуют, будет нарушено его право на образование (он учится в техникуме).

Отец подозреваемого, который тоже был в зале суда, на все вопросы журналистов сказал: "Я не знаю, что там (во время убийства. — Ред.) произошло, я там не присутствовал. Но сын говорит, что он этого не делал".

Тем временем правозащитник Андрей Диденко, который сейчас помогает семье погибшей, сообщил, что местным жителям, которые слышали, как подозреваемый рассказывал об убийстве, стали поступать угрозы: «Свидетелям поступают звонки с угрозами. Им недвусмысленно намекают, чтобы они молчали. Людей пытаются запугать».

Ранее сообщалось, что в полицию Харькова явился 16-летний парень. Пришел с повинной - признался в убийстве. Позже выяснилось, что его зовут Данил Редин – он учится в харьковском техникуме молочной промышленности, а его жертва – 26-летняя Яна Шевченко, которая пропала в конце июня в районе Холодной горы и потом числилась в розыске.