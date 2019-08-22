Перепутала педали: в Киеве женщина на внедорожнике раздавила мать с ребенком (видео)

Мать с ребенком госпитализировали в тяжелом состоянии.

В Киеве 59-летняя женщина наехала на внедорожнике на мать с 9-летним сыном.

Видео выложил на своей странице в Facebook «Киев оперативный».

ДТП произошло в Дарницком районе столицы на Днепровской набережной.

Предварительно, виновница ДТП перепутала педали и, тронувшись задним ходом, сбила людей.

Очевидцы происшествия бросились на помощь. Чтобы вытащить пострадавших, мужчинам пришлось поднимать автомобиль. Мать с ребенком госпитализировали в тяжелом состоянии.

Как сообщал УНИАН, во вторник, 20 августа, в Киеве недалеко от станции метро "Академгородок" водитель на автомобиле Mercedes сбил девушку-пешехода и протащил ее на капоте несколько сотен метров.